Construction 3eme usine de Traitement d’eau potable: la Sones annonce une ligne Haute Tension pour la stabilité

Dans le cadre du projet de construction de la Troisième Usine de Traitement d’eau potable de Keur Momar Sarr (KMS3), le Ministère de l’Eau et de l’Assainissement a réalisé, pour le compte du Gouvernement, une Ligne Haute Tension de 90 KV. Les travaux ont été confiés à la Société Nationale des Eaux du Sénégal (SONES) parallèlement à la réalisation de la nouvelle station de production d’eau potable KMS3.



Le raccordement nécessite un arrêt de l’Usine KMS1 et 2 pendant 10 heures ce samedi 14 novembre 2020. Les travaux démarrent à 7 heures et se terminent donc à 17 heures au plus tard. Cette infrastructure hydraulique couvre 30% des besoins de Dakar, soit 130.000 m3/jour. La décision de raccordement est prise par la SONES en relation avec son partenaire SEN’EAU et en accord avec la SENELEC. Les équipes techniques de la SONES et la SEN’EAU travaillent en parfaite harmonie pour alléger les désagréments qui pourraient être causés par ce raccordement : baisse de pression, manque d’eau notamment.



Les conséquences de ce raccordement sont murement étudiées. Dans ce cadre, une ligne électrique de secours permettra de réduire le temps d’arrêt de l’usine et, par la même occasion, garder au moins 50% de la production pour une bonne partie de la journée du samedi. A Dakar, la SEN’EAU renforcera son dispositif de camions-citernes dans les quartiers impactés par ces perturbations.



La Ligne Haute Tension de 90 KV offre des avantages certains par rapport à la Ligne Moyenne Tension de 30 KV qui alimente d’autres usagers en route et est plus sujette à des ruptures de service (chutes de tension, délestages). Cette instabilité notée par moments ne garantit pas toujours la continuité du service d’eau potable et un prix plus compétitif au KWh. La Ligne Haute Tension, elle, sera exclusivement dédiée aux usines de production d’eau potable. Elle a été construite entre Sakal (point de départ sur la route de Saint-Louis) et Keur Momar Sarr (sur les bords du Lac de Guiers) sur 30 kilomètres.