Construction de l’Université Moctar Mbow : Macky Sall demande que le contrat soit cassé

L’homme d’affaires ivoirien assure n’avoir pas encore reçu notification de la résiliation du marché de construction de l’Université Moctar Mbow. La semaine dernière, Macky Sall, frustré par tous les retards notés sur le chantier, a demandé publiquement et devant témoins que le contrat soit cassé.



Adama Bictogo, dans les colonnes de « Libération », jure que : « C’est un marché qui a été gagné sur appel d’offre. Pour qu’il y ait une notification, il y a des dispositions juridiques dans la convention qui nous emmènent à un arbitrage et l’arbitrage, c’est le tribunal de Paris. On n'en est pas là. Mais moi, je n’ai pas besoin qu’on en arrive au tribunal de Paris compte tenu des relations que j’ai avec le Sénégal ».



Selon lui, « si le gouvernement m’invite à engager une négociation, on peut rediscuter de ce marché. Mais on n’est pas dans une position où une notification nous a été transmise ».