Construction du point de Farafégny : les transporteurs demandent l’accélération des travaux

Le secrétaire général du syndicat des transports routiers du Sénégal a constaté lors de sa visite sur le chantier du pont de Farafégny en Gambie qu’ « il y a des lenteurs dans l’exécution des travaux ». Un ouvrage qui, selon Gora Khouma, doit faciliter le déplacement entre la Gambie et le Sénégal. Sur ce, il demande aux autorités des deux pays d’accélérer les travaux.



« Pour la construction du pont que j’ai visité cette semaine, nous avons constaté qu’il y a 80 % des travaux. Et que nous avons constaté un peu de lenteur. Nous les encourageons à accélérer pour finir les travaux. Parce qu’il y a un seul bag qui fait les rotations et cela nous cause des difficultés », a déclaré M. Khouma au micro de la Rfm.



Estimé à près de 42 milliard de F CFA, il faut rappeler que l’inauguration du pont est annoncée en fin mars 2019.