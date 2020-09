Contamination à la covid19 de 300 soldats sénégalais en Gambie: l'Armée confirme et donne ses propres chiffres

Le quotidien Kritik a fait part ce jeudi de la contamination à la covid19 de 300 soldats du contingent qui a été désengagé de la Gambie. Une information confirmée par le Colonel Mactar Diop, directeur de l’information et des relations publiques des armées (DIRPA). À l'en croire, c’est moins de 100 hommes qui sont testés positifs.



« Nous sommes dans le cadre d'une pandémie. Ce qui est important, c’est les mesures barrières prises au niveau des armées. Le contingent qui a été désengagé de la Gambie a un nombre consistant d’hommes. À leur retour et avant de retrouver les camps et puis les familles, ils ont été placés en observation à Toubacouta. C'est au cours des tests qu’il y a eu des cas de positivité. Mais, ils sont tous asymptomatiques.



Le chiffre de 300 avancé dans la presse est très largement exagéré. Ceux qui sont testés positifs, c’est moins d'une centaine. Ils ont été transférés au

centre des armées de Guéraw. Progressivement, les gens vont être testés et ceux qui seront positifs, seront transférés à Guéraw. C’est ce protocole qui est installé dans l’armée. Tous les militaires qui reviennent de mission, ne rentrent pas directement dans les familles, ils sont placés en observation. C'est pour protéger les familles et les unités », précise la voix autorisée de l’armée...