Supercoupe d'Espagne : le Real Madrid bat Atlético et affronte Barcelone en finale

Le Real Madrid a validé son ticket pour la finale de la Supercoupe d'Espagne en s'imposant 2-1 face à l'Atlético de Madrid, ce jeudi 8 janvier 2026, au stade Roi-Abdallah de Djeddah.



Cette victoire permet aux hommes de Xabi Alonso de rejoindre le FC Barcelone pour un Clasico au sommet dimanche prochain.



Valverde et Rodrygo décisifs



Les Merengues n'ont pas tardé à affirmer leur domination dans ce derby madrilène délocalisé en Arabie saoudite :



Un coup franc d'anthologie : Dès la 2e minute, Federico Valverde a ouvert le score avec un missile sur coup franc de plus de 30 mètres, laissant Jan Oblak totalement impuissant.



Grâce à ce succès, le Real Madrid retrouvera le FC Barcelone en finale, dimanche à 19h00 GMT comme lors de l'édition précédente. Le club catalan s'était qualifié la veille en écrasant l'Athletic Bilbao sur le score sans appel de 5-0, porté par un doublé de Raphinha.