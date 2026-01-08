CAN Féminine 2026 : le tirage au sort fixé au 15 janvier à Rabat

Le tirage au sort final de la Coupe d'Afrique des Nations féminine Maroc 2026 aura lieu à Rabat le jeudi 15 janvier 2025, a annoncé la Confédération Africaine de Football (CAF). Lors de la cérémonie, l’instance dirigeante dévoilera les lauréates du prix de l'entraîneuse féminine de l'année de la CAF et d'autres prix exceptionnels du football féminin.
Les équipes qualifiées, dont le Sénégal, connaîtront leurs adversaires en poules le jeudi 15 janvier (13h00) GMT, à Rabat.
Selon la CAF, le tirage au sort constituera un moment historique pour la compétition, avec pour la première fois un tableau élargi à 16 équipes.
Les 16 équipes qualifiées sont : le Maroc (pays hôte), l'Algérie, le Burkina Faso, le Cameroun, le Cap-Vert, la Côte d'Ivoire, l'Égypte, le Ghana, le Kenya, le Malawi, le Mali, le Nigeria, le Sénégal, l'Afrique du Sud, la Tanzanie et la Zambie.
