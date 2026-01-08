Le chef de l'ONU « regrette » la décision des États-Unis de se retirer d'organisations internationales

Le Secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a déploré jeudi la récente décision de l'administration Trump de se retirer de 31 entités liées à l'organisation.



« Le Secrétaire général regrette l'annonce de la Maison Blanche concernant la décision des États-Unis de se retirer d'un certain nombre d'entités des Nations unies », a déclaré Stéphane Dujarric, porte-parole de Guterres, dans un communiqué.



La réaction de l'ONU intervient après que la Maison Blanche a annoncé, mercredi, la signature par le président américain Donald Trump d'un « mémorandum présidentiel » ordonnant aux agences gouvernementales de se retirer de 66 organisations internationales. L'administration soutient que ces dernières ne servent plus les intérêts américains.



« Comme nous l'avons souligné de manière constante, les contributions fixées au budget ordinaire et au budget des opérations de maintien de la paix de l'Organisation des Nations unies, telles qu'approuvées par l'Assemblée générale, constituent une obligation légale en vertu de la Charte de l'ONU pour tous les États membres, y compris les États-Unis », a précisé Dujarric.



Notant que « toutes les entités des Nations unies poursuivront la mise en œuvre de leurs mandats tels que confiés par les États membres », le communiqué souligne que l'ONU « a la responsabilité d'agir pour ceux qui dépendent d'elle ».



« Nous continuerons à remplir nos mandats avec détermination », ajoute le texte.