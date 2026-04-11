Match de gala : l’Assemblée nationale bat le Gouvernement et lui conseille un stage à Dodji

Le match de gala opposant le Gouvernement à l’Assemblée nationale s’est disputé ce samedi 11 avril 2026 au stade Stade Léopold Sédar Senghor. Au terme de la rencontre, les parlementaires se sont imposés sur le score de 3-1.



Dans une publication sur sa page Facebook, le président de l’Assemblée nationale, El Malick Ndiaye, n’a pas manqué de taquiner le camp adverse.« Félicitations à l’équipe de l’Assemblée nationale pour sa belle victoire face à celle du Gouvernement, à l’occasion du match de gala organisé dans le cadre de la célébration de la Journée internationale du sport », a-t-il écrit.



Sur le ton de l’humour, il a jouté : « Le Gouvernement est maîtrisable… Nous le contrôlons aussi bien sur le terrain de football que sur celui de la gouvernance du pays ».



Poursuivant dans la même veine, il a lancé une invitation amicale au chef de l’État et au Premier ministre : « J’invite très amicalement le Président de la République et le premier ministre à envoyer leur équipe en stage au camp de Dodji, dans le département de Linguère, pour une meilleure préparation physique… ».



Selon le président de l’Assemblée nationale, au-delà du score, cette rencontre a surtout illustré, dans un esprit de fair-play et de convivialité, la qualité des relations entre l’Exécutif et le Parlement, unis autour des valeurs du sport et du vivre-ensemble.

