Contentieux entre Boss et Nsia Banque Benin SA: Bougane Guèye Dany condamné à payer plus de 364 millions de F Cfa

Bougane Guèye Dany, le patron de Boygues solutions systems limited (Boss), a été condamné à payer la somme de 354 680 819 F Cfa à la Nsia Banque Benin Sa. Cette dernière venant aux droits de l’ex-Diamond Bank devra aussi recevoir 7 328 585 F Cfa en guise de dommages et intérêts.



Le tribunal du Commerce de Dakar, en sa deuxième chambre commerciale, qui a rendu la décision, a, en la forme, « reçu les oppositions, la demande principale et celle reconventionnelle ». Au fond, il « les a déclaré mal fondées ». dans la décision du juge, on peut aussi lire : « Le tribunal déboute la Nsia banque Benin Sa du surplus, dit n’y avoir lieu à exécution sur minute et avant enregistrement, met à charge la société Boss ».