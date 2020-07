Contentieux entre le SG du Sytjust et le magistrat Ousmane Kane : Me Aya Boun Malick Diop invité à user des voies légales prévues en la matière

L’Union des magistrats sénégalais (Ums) a invité le secrétaire général du Syndicat des travailleurs de la justice (Sytjust), Me Aya Boun Malick Diop à user des voies légales prévues en la matière, en allusion au contentieux avec le président de la cours d’appel de Kaolack, le magistrat Ousmane Kane.



« Dans une sortie faite dans la presse, Me Aya Boun Malick Diop ,Secrétaire général du Sytjust, réagissant à la demande d’explication qui lui a été servie par le président du tribunal de grande de instance de Fatick pour abandon de poste, s’est livré à des attaques personnelles contre ce dernier et le premier président de la cour d’Appel de Kaolack, qu’il accuse d’être instrumentalisé par le ministère de la justice », a déplore l’Ums, qui invite Me Aya Boun Malick Diop à éviter de « personnaliser le débat et à user des voies légales prévues en la matière ».



Selon le journal L’Observateur de ce lundi 20 juillet 2020, au-delà de la réplique du principal acteur, le magistrat Ousmane Kane sur les accusations du secrétaire général du syndicat des travailleurs de la justice (Sytjust), c’est l’Union des magistrats sénégalais qui accuse fermement les « attaques » de Me Aya Boun Malick Diop contre des chefs de service qui ne réclamer que leurs droits.