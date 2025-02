Contentieux portant sur 5,8 milliards de F CFA : l’homme d’affaires Moustapha Fall accuse la SGBS de corruption

L’homme d’affaires Moustapha Fall accuse la SGBS d’avoir prélevé indûment des fonds sur ses comptes dans un différent portant sur 5,8 milliards de FCFA. Face à la presse, il a annoncé son intention d’aller jusqu’au bout et interpelle l’Etat du Sénégal sur cette affaire.



« Ce pays, y a trop de corruption. Les gens ne font que faire ces genres de choses pour s’enrichir. Comment va fonctionner dans ce pays-là. Et nous, nous sommes des entreprises. Si on prête de cette manière-là, comment on pourra tenir pour créer des emplois. On nous met en faillite. Donc cette vente de l’immeuble est illégale au tribunal correctionnel de Dakar pour faux et usage de faux. Car l’ordonnance étant irrégulière dirigée par le tribunal de Dakar est confirmée par la Cour d’appel. Donc c’est fini », martèle Moustapha Fall.



Par ailleurs poursuit l’homme d’affaires : « Dans cette procédure longue et difficile, nous avons introduit un pourvoi en cassation pour demander de casser le jugement du gros dossier que vous entendez là. Parce qu’on a constaté effectivement que pendant tout ce temps-là, ils ont profité du compte en faisant des malversations et des chèques de banque non justifiés. Tout cela, regroupé fait 5,8 milliards. Et on a fait une procédure contre la banque pour réclamer ce montant-là ».