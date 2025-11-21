Contenus inappropriés sur Tik-Tok au Sénégal : 2,5 millions de vidéos jugées inappropriées supprimées

En partenariat avec AfricTivistes, Tik-Tok a organisé son premier sommet sur la sécurité en Afrique de l’Ouest à Dakar. Cette rencontre s’inscrit dans son engagement à maintenir des normes de sécurité élevées en Afrique subsaharienne. La plateforme a rappelé que les échanges menés à Dakar visent à identifier les risques croissants liés à la désinformation, aux contenus nuisibles et à la sécurité numérique des jeunes, dans le cadre de son initiative #SaferTogether.



Au Sénégal, la plateforme a supprimé 2,5 millions de vidéos en un an et interrompu plus de 16 000 sessions LIVE pour non-respect des règles. TikTok a également publié pour la première fois les chiffres liés à la modération des sessions TikTok LIVE, indiquant des mesures prises sur plus de 2,3 millions de diffusions au deuxième trimestre 2025.



Le dernier rapport Community Guidelines Enforcement de Tik-Tok a témoigné de l’ampleur des efforts déployés. Depuis janvier 2024, 34 millions de vidéos ont été supprimées en Afrique de l’Ouest, 8,3 millions rien qu’au deuxième trimestre 2025 (+132 % par rapport au T1 2024), seules 0,6 % des vidéos publiées violent les règles car 87 % des suppressions sont effectuées automatiquement, avant tout signalement.



TikTok a également démantelé en mars 2025 une opération d’influence clandestine opérant depuis le Togo, impliquant 129 comptes manipulant des discours politiques en Afrique de l’Ouest et en France.



À l’échelle mondiale, 189 millions de vidéos ont été supprimées au deuxième trimestre 2025, dont 99,1 % détectées de manière proactive. La plateforme a également supprimé plus de 76 millions de faux comptes et près de 26 millions de comptes suspectés d’appartenir à des mineurs de moins de 13 ans.



Suivant cette logique, la responsable du programme Outreach & Partnerships pour l’Afrique subsaharienne, Duduzile Mkhize, a souligné que ce sommet est crucial pour renforcer une action collective capable de protéger efficacement nos communautés en ligne et que les retours des parties prenantes régionales contribuent à améliorer les politiques de sécurité. « Le dialogue au sein de ce sommet est d’une valeur inestimable. Bien qu’ayant une étendue globale, chacune de nos actions reste profondément ancrée dans le contexte local», a-t-elle indiqué, n’oubliant pas d’appeler à une action coordonnée pour éviter un espace numérique fragmenté et vulnérable.



Membre du Conseil consultatif pour la sécurité de TikTok en Afrique subsaharienne, l’activiste sénégalaise Aisha Dabo a rappelé l’importance des expertises locales dans l’élaboration des stratégies de protection en ligne. Elle a salué ce sommet comme une opportunité de promouvoir des solutions africaines aux défis numériques « j’ai vu de mes propres yeux comment la connaissance locale peut façonner la politique mondiale de manière significative. Ce sommet est une occasion de mettre en lumière les solutions menées par l’Afrique aux défis numériques et de garantir que nos réalités et perspectives régionales soient centrales dans les discussions mondiales sur la sécurité. Il s’agit de construire un internet ouvert, inclusif et sécurisé, un internet qui reflète véritablement la diversité et la résilience de notre continent » a plaidé Aisha Dabo.