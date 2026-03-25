Contestation du verdict de la CAF : Le pool d'avocats de la FSF face à la presse à Paris

Les avocats de la Fédération Sénégalaise de Football (FSF) tiendront une conférence de presse ce jeudi 26 mars 2026 à Paris pour contester la décision de la Confédération Africaine de Football (CAF) concernant la finale de la CAN 2025.





Cette rencontre, organisée dans les locaux d'Image 7, sera l'occasion pour le collectif de présenter les arguments juridiques fondant leur recours devant le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) ainsi que les prochaines étapes de la procédure.







L'événement, prévu à 10h au 3 rue Jacques Bingen (75017) , fait suite à la décision de la FSF de porter le litige devant les instances internationales après le verdict de la CAF.

