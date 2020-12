Contrat Senelec-Akilee : Makhtar Cissé dans le viseur de l’Ofnac

Les auditions se poursuivent dans l’affaire du contrat opposant Senelec (Société nationale d’électricité du Sénégal) et Akilee, une filiale de la Senelec. L’Office nationale de lutte contre la fraude et la corruption (Ofnca) qui a hérité du dossier, a entendu la semaine dernière, plusieurs responsables de la société dirigée nationale dirigée par Pape Mademba Bitèye.



Il s'agit du Secrétaire général de la Senelec, du Directeur principal des finances et du contrôle, du Directeur financier et celui des affaires juridique. « Les Échos » qui donne l’information dans sa parution de ce jour, révèle que l’organe de contrôle traite, dans le plus grand secret cette affaire.



Le journal laisse entendre que Seynabou Ndiaye Diakhaté, présidente dudit organe, est sur les traces de Mouhamadou Makhtar Cissé, alors Directeur général de la Senelec.



Pour rappel, ce sont les cadres de la Senelec qui avaient saisi par écrit les autorités des corps de contrôle de l’Etat (Cour des comptes, IGE, Ofnac et ARMP ) pour enquêter sur les dessous du contrat entre Senelec et Akilee.