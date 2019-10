Contrat d'affermage de l'eau: les travailleurs de la SDE annoncent une grève générale pour réclamer 15% des actions

Les travailleurs de la Société des eaux (Sde) ont barré la route à hauteur de Front de Terre, à Dakar ce jeudi matin. Ces manifestants qui réclament 15% des actions de la nouvelle société en charge de la distribution de l’eau, Suez, annoncent une grève générale dans les prochains jours.



Élimane Diouf, Coordonnateur du cadre des syndicats de la Sde déclare : « Nous sommes déjà actionnaires. On ne peut pas créer une société sans l’ensemble des actionnaires. Et nous n’accepterons pas l’installation d’une nouvelle société sans qu’on discute jusqu’à trouver un accord sur les 15%. Et, pour cela, il faut qu’on discute ».



Ces travailleurs informent sur les raisons qui les ont poussés à bloquer la circulation ce jeudi. « C’est à cause de ces 15% et de la négociation pour une passation de service correcte pour que les préoccupations des travailleurs soient prises en compte correctement dans la nouvelle société que nous nous sommes mobilisés aujourd’hui », expliquent-ils.



Ils déplorent le mutisme de leur Direction générale qui : « a fait la mort depuis le 27 septembre jusqu’à aujourd’hui ». Ils préviennent qu’ils n’accepteront plus de jouer le jeu comme ça a toujours été le cas. « Nous avons dépassé cette étape et nous allons vers la grève », annoncent-ils. À cette occasion, ils avertissent les populations d’une perturbation prochaine dans la distribution de l’eau.