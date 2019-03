Contrat d'affermage pour la gestion de l'eau: Les Cadres de la SDE exigent la transparence au plus haut niveau

L’Union Des Cadres de la Sénégalaise des Eaux (UDC_SDE) s’est réunie en Comité Directeur, le mercredi 27 Mars 2019, pour apprécier la situation actuelle qui prévaut au niveau du sous-secteur de l’hydraulique urbaine marquée notamment par l’appel d’offres international relatif à la sélection d’un opérateur pour la gestion du service public de production et de distribution d’eau potable en zone urbaine et péri-urbaine au Sénégal.



Dans son communiqué du 18 Novembre 2018, l’UDC rappelait son engagement exclusif au service des intérêts du secteur et des populations sénégalaises. Restant particulièrement attentive au processus d’attribution en cours et s’évertuant à garder une position responsable et neutre, l’UDC se voit obligée à ce stade dudit processus d’attirer l’attention de tous les acteurs sur les conséquences préoccupantes de son déroulement.

"Depuis le mois de juin 2017, le processus n’est toujours pas arrivé à terme ; cette situation expose, de fait, la société d’exploitation, les travailleurs et les consommateurs à des difficultés certaines. L’UDC réitère son appel à la responsabilité de tous les acteurs pour que la continuité de l’alimentation en eau des populations soit mise au-devant de toutes les préoccupations", peut-on lire dans un communiqué parvenu à PressAfrik.



L’Union Des Cadres souligne qu'elle va "exercer son rôle de sentinelle par rapport à la suite du processus et réaffirme son attachement indéfectible aux principes de bonne gouvernance et à l’exigence de transparence". Et que "si l’attitude de neutralité et de non interprétation des décisions issues des différentes étapes de l’Appel d’Offres par principe et devoir de réserve a jusqu’ici été de mise, il n’en demeure pas moins que l’Union des Cadres entend rester ferme sur les questions de transparence, d’équité et de justice".



Les cadres de la SDE apprécient la décision N°027/19/ARMP/CRD/DEF de la commission de Règlement des Différends (CRD) de l’ARMP sur le recours introduit par la SDE, laquelle ordonne l’annulation de l’attribution provisoire à SUEZ et la reprise de l’évaluation.



En définitive, l’UDC en appelle en dernier recours à la clairvoyance des plus hautes autorités en les exhortant à instruire, dans les meilleurs délais, conditions de transparence et d’équité l’aboutissement de ce processus pour l’intérêt supérieur du secteur et des populations