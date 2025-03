Contrat d’armement de 45 milliards signé par le régime de Macky: le dossier transmis à la justice (ministre de l'Environnement)

La commande d'armement de l'État du Sénégal, passée en 2022 pour un montant de 45 milliards de francs CFA, refait surface. En effet, selon le ministre de l’Environnement et de la Transition écologique, Daouda Ngom, un audit approfondi a révélé d’importantes irrégularités et des malversations dans l’attribution et l’exécution de ce marché. Face à ces révélations accablantes, le dossier a été transmis à la justice pour enquête approfondie, a-t-il confié lors de son passage sur Walfadjri.



Le ministre a également mis en lumière le rôle trouble de David Benzaken, présenté comme le signataire du contrat. Selon Daouda Ngom, ce dernier ne serait qu’un prête-nom, ce qui soulève des questions sur les véritables bénéficiaires de cette transaction opaque.



Rappelons que sous la gouvernance de Macky Sall, et avec Abdou Karim Sall, alors ministre de l'Environnement, au cœur des discussions, cette commande d'armement avait fait l’objet de nombreuses spéculations et interrogations. En 2022, des voix s’étaient élevées pour dénoncer le manque de transparence entourant ce marché. D’autant plus que l'implication du ministre Abdou Karim Sall, devenu aujourd’hui député et maire de Mbao, avait alimenté les polémiques.



Le 21 février, le Premier ministre Ousmane Sonko était à l'Assemblée nationale pour se prêter à la séance "questions d'actualités". Et lors d’une interpellation du maire de Mbao sur la question de soldats tués en Casamance, la cherté de la vie entre autres, le Premier ministre Ousmane Sonko avait fait une remarque acerbe à Abdou Karim Sall, insinuant que « c'est votre immunité parlementaire qui vous retient ici ». Cela laissait entendre que des zones d'ombre demeuraient autour de cette affaire et que des éclaircissements seraient nécessaires.