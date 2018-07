Contrat de concession de l'eau: les jeunes de l'Uncs prennent le parti de la SDE

Dans un communiqué parvenu à la Rédaction, le Président dudit Mouvement, Mamadou Ndiaga Dieng, explique : «nous rappelons aux consommateurs sénégalais l'aventure d'hydro-Québec-Elyo, une reprise ratée de la privatisation de Senelec. Nous ne voulons pas du même scénario qui a coûté à l'Etat du Sénégal 12 milliards (voir Rapport Cour des comptes 20022003)».



Il enchaîne : «la position du Secrétaire général de l'Uncs n'a pas été suffisamment courageuse pour prendre celle exprimée, lors de la réunion du Secrétariat national du jeudi 26 juillet au Siège demandant une prolongation exceptionnelle du contrat liant l'Etat du Sénégal à la SDE en raison du retard d'investissement dans les infrastructures gérées par l'Etat via la Sones, l'unique raison à la pénurie d'eau».



Sur le même registre, M Dieng laisse entendre que le mouvement déplore la position partisane de Me Massokhna Kane, président de Sos consommateurs, demandant l'exclusion de la Sde de l'appel d'offres. "Ce qui nous paraît suspect au point de demander pour qui roule-t-il", s'interroge-t-il.



Poursuivant, les jeunes de l'Uncs indiquent dans le communiqué que, « tirer sur la Sde ne réglera pas la pénurie d'eau, dont souffrent les consommateurs, actuellement, seul un investissement et des travaux rapides, comme les trente milliards affectés à l'entreprenariat rapide, peuvent enrayer la pénurie- qui sévit, actuellement, et dont les consommateurs souffrent. Tout autre bouc émissaire ne sera que simple divertissement politico médiatique. »