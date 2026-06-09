Contrôle des “Lions” sur le tarmac d'un aéroport : La Fédération Sénégalaise de Football apporte des précisions

La Fédération Sénégalaise de Football (FSF) a apporté des précisions suite à la diffusion sur les réseaux sociaux d'une vidéo montrant des joueurs et des membres du staff de l'équipe nationale du Sénégal faisant l'objet d'un contrôle de sécurité sur le tarmac d'un aéroport, afin d'éviter toute « interprétation erronée ».



Contrairement à certaines informations relayées, la FSF précise dans un communiqué que ce contrôle ne s'est pas déroulé à l'arrivée de l'équipe à San Antonio, mais bien au moment de l'embarquement à l'aéroport de Raleigh le dimanche 07 juin 2026, avant le départ du vol.



Dans le cadre de l'organisation logistique du déplacement, l’instance dirigeante indique que le bus transportant l'équipe nationale a quitté l'hôtel à Raleigh pour se rendre directement sur le tarmac de l'aéroport.



Selon la FSF, cette « procédure a permis aux joueurs et aux membres du staff d'effectuer l'ensemble des contrôles de sécurité et de police directement au pied de l'avion, sans avoir à transiter par les zones habituelles de l'aérogare et les salles d'embarquement ».



La Fédération explique que cette « disposition visait essentiellement à optimiser le temps de déplacement de la délégation et à faciliter son embarquement à bord du vol privé à destination de San Antonio ».



La FSF souligne que cette procédure s'est déroulée dans le respect des règles de sûreté aéroportuaire en vigueur et qu'aucun incident particulier n'a été signalé.



Le vol privé reliant Raleigh à San Antonio s'est déroulé dans d'excellentes conditions, et l'ensemble de la délégation est arrivé à destination normalement, conclut le communiqué.