Convocation de Hadjibou Soumaré à la Su : Khalifa Ababacar Sall parle de "tentative de musellement"

Le leader de Taxavwu Senegal, Khalifa Sall, a réagi à la convocation servie à Hadjibou Soumaré, l'ancien Premier ministre du qui avait interpellé le Président Macky Sall sur un montant 12 millions d’euros qu’il aurait versé à Marine Le Pen. Il a condamné "avec fermement cette tentative de musellement" et lui apporte son "soutien".



"J’ai appris avec surprise la convocation à la Sûreté urbaine (Su) de Monsieur Cheikh Hadjibou Soumaré, ancien Premier ministre de la République du Sénégal" , a-t-il écrit dans un Tweet.



Pour le leader de Taxawu Sénégal, "il est de coutume, dans une démocratie, qu’un citoyen interpelle ses dirigeants, au moyen d’une lettre ouverte, sur des questions d’intérêt national. Et donc, il est inconcevable en l’absence de réponse de chercher à passer par une porte dérobée en activant la justice".



Poursuivant, il ajoute « je condamne fermement cette tentative de musellement et apporte mon soutien à Monsieur Cheikh Hadjibou Soumaré».