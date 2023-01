Convocation des réunions: Birame Souley Diop dénonce la méthode du président de l'Assemblée nationale

La coalition Yewwi Askan Wi a tenu une conférence de presse ce vendredi 27 janvier pour dénoncer les actes posés par le Président de l’Assemblée nationale. Qui, d'après Biram Souleye Diop mène une campagne de liquidation des députées de l’opposition. Se prononçant sur l’ex-procureur Bassirou Gueye qui a fait une sortie hier jeudi, le parlementaire le qualifie de « déception » pour l’administration.



« Lors des deux dernières réunions de l'Assemblée nationale convoquées, c’était pour la liquidation de députés : Massata Samb et Mamadou Niang. Entre cette date et celle d’avant-hier, il (le président de l’Assemblée nationale) nous a convoqués pour information. Une convocation que nous avons reçue à 17 heures, la veille de la réunion, c’était pour liquider Mimi Touré. Entretemps, il y a une foultitude de documents (questions d’actualités, propositions de loi…) qui ont été déposés sur sa table sans réponse. Il nous convoque pour nous parler de la déchéance de nos collègues (Massata Samb Mamadou Niang et Mimi Touré) », a dénoncé M. Diop.



Pour président du groupe parlementaire de la coalition Yeww Askan Wi, le régime de Macky Sall est dans la manipulation. « Ils sont dans la manipulation sans honte sans vergogne. Ils violent le règlement intérieur de l'Assemblée nationale et la Constitution, ils le savent pertinemment », a-t-il fustigé.



Evoquant la sortie de Bassirou Gueye, ex-procureur de la République, Birame Souleye Diop a soutenu qu’il est une « déception » pour l’administration. Selon lui, il a une haine viscérale contre Ousmane Sonko, ce qui le pousse à agir de la sorte envers lui.



« Il est un acteur du procès. Il a été procureur et a instruit à charge. Il a tout fait pour que ces charges-là soient créées, manipulées (…) C’est pourquoi tout ce qu’il a fait hier était contre lui. Je parie que Macky Sall est en train de l’insulter. Ils ont utilisé tous les moyens, mais comme ce sont des cancres leur crime ne sera jamais parfait », a-t-il déclaré.