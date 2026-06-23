Sûreté urbaine : le journaliste de Seneweb, Mor Mbaye Cissé, placé en garde à vue

Le journaliste de Seneweb, Mor Mbaye Cissé, a été placé en garde à vue ce mardi à la Sûreté Urbaine de Dakar, à l'issue de son audition. Cette procédure fait suite à une auto-saisine du parquet pour diffusion présumée de fausses nouvelles, informe son propre média.
Il est poursuivi après avoir publié en exclusivité un article concernant l’arrestation du fils d’un juge du Pool Judiciaire Financier (PJF). Le jeune homme avait été appréhendé vendredi dernier en possession de 25 millions de FCFA, dans le cadre d’une enquête portant sur un vol de 100 millions de FCFA commis en bande organisée.
Seneweb rappelle que, lors de ses premières déclarations, le mis en cause avait affirmé avoir dérobé cette somme directement dans l'armoire de son père. C'est précisément la révélation de ces propos initiaux qui est aujourd'hui reprochée au journaliste par le parquet.
En effet, les investigations policières menées ultérieurement ont établi que l'argent ne provenait pas des fonds du magistrat, mais bien du vol en bande organisée qui faisait l'objet de l'enquête.
Il est poursuivi après avoir publié en exclusivité un article concernant l’arrestation du fils d’un juge du Pool Judiciaire Financier (PJF). Le jeune homme avait été appréhendé vendredi dernier en possession de 25 millions de FCFA, dans le cadre d’une enquête portant sur un vol de 100 millions de FCFA commis en bande organisée.
Seneweb rappelle que, lors de ses premières déclarations, le mis en cause avait affirmé avoir dérobé cette somme directement dans l'armoire de son père. C'est précisément la révélation de ces propos initiaux qui est aujourd'hui reprochée au journaliste par le parquet.
En effet, les investigations policières menées ultérieurement ont établi que l'argent ne provenait pas des fonds du magistrat, mais bien du vol en bande organisée qui faisait l'objet de l'enquête.
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