Coopération Économique : le Président Diomaye reçoit la Présidente de la BERD

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a reçu ce matin au Palais de la République Mme Odile Renaud-Basso, Présidente de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD).
Cette rencontre de haut niveau a permis d'aborder les principaux axes de coopération entre la BERD et le Sénégal, ainsi que l’état d’avancement des projets en cours dans plusieurs secteurs considérés comme prioritaires pour l'économie nationale.
Selon la Présidence, un point majeur des discussions concernait le processus d'installation de la BERD au Sénégal. Cette implantation physique, actuellement en cours, devrait permettre de renforcer significativement sa présence et d'accompagner de manière plus soutenue le financement des initiatives de développement du pays.
