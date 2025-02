Coopération Sénégal-Belgique : un programme de 40 millions d'euros pour l'inclusion socio-économique des jeunes

Un nouveau programme de coopération entre le Sénégal et la Belgique a été lancé ce lundi à Dakar. Il vise à améliorer l’inclusion socio-économique durable des jeunes dans le pays. Ce programme, d’un montant total de 40 millions d’euros (environ 26,2 milliards de FCFA), a été présenté lors d’un atelier de démarrage des interventions pour la période 2024-2029. L’annonce a été faite par Hannelore Delcour, cheffe de mission adjointe et cheffe de la coopération à l’ambassade de Belgique au Sénégal, rapporte l'Agence de Presse Sénégalaise (APS).



Selon Mme Delcour, ce programme ambitieux cherche à renforcer les perspectives socio-économiques des jeunes, tant hommes que femmes, à travers des initiatives durables et inclusives. Elle a précisé que cette initiative se concentre sur le développement du capital humain au Sénégal, en s’alignant sur les priorités stratégiques du pays, notamment celles définies dans l’Agenda Sénégal 2050.



La rencontre, qui a rassemblé une centaine de partenaires, a permis d’élaborer de manière inclusive les cadres d’intervention et de suivi-évaluation du programme, sous la coordination de l’Agence belge de coopération (ENABEL). Ces partenaires, issus de divers secteurs, joueront un rôle clé dans la mise en œuvre des projets destinés à soutenir l'autonomisation des jeunes.



Le programme de coopération 2024-2029 repose sur deux principaux projets qui auront pour objectif de renforcer le développement des compétences et l’accès des jeunes aux opportunités économiques et professionnelles. Cela inclut notamment la formation, le soutien à l’entrepreneuriat, ainsi que des actions en matière d’éducation et de santé.



Cette initiative s’inscrit dans un cadre de partenariat renforcé entre le Sénégal et la Belgique. Les deux pays sont déterminés à favoriser l’épanouissement des jeunes générations et à contribuer à la construction d'une société plus inclusive et prospère.