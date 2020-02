Coopération Sénégalo-Canadienne : "L’éducation, l’autonomisation des femmes..., est au cœur de l'aide canadienne"

Le président de la République, Macky Sall et Justin Trudeau, Premier ministre du Canada, en visite au Sénégal, ont abordé ce mercredi, au Palais, les questions de coopération et de relations bilatérales entre le deux pays. L’éducation, la formation professionnelle et l’autonomisation des femmes et des jeunes restent les domaines prioritaires de l’aide canadienne au développement.



« La coopération Sénégalo-Canadienne qui remonte à 1962, porte également sur l’environnement la santé, l’enfance, la jeunesse, l’éducation et la formation entre autres secteurs », a rappelé, d'emblée, le chef de l'Etat, Macky Sall.



Poursuivant, il a ajouté : « les deux pays entretiennent d’étroites relations fondées notamment sur les valeurs communes, de respect des libertés et de l’Etat de droit ainsi qu’une appartenance à la francophonie».



Le chef de l'Etat s'est réjouit de la présence d'une soixantaine de compagnies canadiennes sur le sol sénégalais qui, « aujourd’hui actives dans les domaines stratégiques de l’économie sénégalaise à l’instar du secteur minier ».



Son homologue, Justin Trudeau, Premier ministre du Canada, quant à lui, a salué les relations qu'entretiennent les deux pays. Lesquelles relations sont «basées sur des valeurs communes : la démocratie, l’égalité, et la paix».



« Ce qui nous amène ici aujourd’hui, c’est d’abord une ambition commune pour l’avenir. Les défis auxquels notre monde est confronté sont nombreux. Les changements climatiques, les inégalités sociales, menacent la paix et la sécurité. Nous avons réaffirmé notre engagement à faire rayonner la francophonie. Nous avons mis l’accent sur l’économie et nous sommes fixés comme objectif d’accroître le commerce entre les deux pays. Nous avons discuté de la contribution du Canada aux efforts du maintien de la paix dans la région » a indique Justin Trudeau.