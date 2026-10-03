Coopération aérienne : Diomaye Faye reçoit le PDG d’Air Cairo, une liaison directe entre Le Caire et Dakar en préparation

En marge du Forum d'affaires Alamein–Afrique, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a reçu ce samedi Hussein Sherif Fahmi, président-directeur général d'Air Cairo, deuxième compagnie aérienne d'Égypte.
Selon une note d’information de la Présidence du Sénégal, les échanges ont porté sur la reprise d'une liaison aérienne directe entre Le Caire et Dakar, actuellement en préparation par la compagnie.
La même source indique qu’Air Cairo s'est également dite disposée à accompagner Air Sénégal dans la formation de ses ingénieurs, de ses mécaniciens et de son personnel navigant, ainsi qu'à ouvrir une ligne cargo entre les deux pays afin de soutenir leurs échanges commerciaux.
Pour le dirigeant égyptien, la position géographique du Sénégal en fait un hub naturel, ouvert sur l'Afrique, l'Europe et les Amériques.
Selon une note d’information de la Présidence du Sénégal, les échanges ont porté sur la reprise d'une liaison aérienne directe entre Le Caire et Dakar, actuellement en préparation par la compagnie.
La même source indique qu’Air Cairo s'est également dite disposée à accompagner Air Sénégal dans la formation de ses ingénieurs, de ses mécaniciens et de son personnel navigant, ainsi qu'à ouvrir une ligne cargo entre les deux pays afin de soutenir leurs échanges commerciaux.
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