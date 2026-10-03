Saint-Louis : le CROUS proscrit les démonstrations d’appartenance politique, religieuse, ethnique ou régionale au travail

Une note de service signée le 2 octobre 2026 par le directeur du Centre régional des œuvres universitaires de Saint-Louis (CROUS) rappelle aux agents les principes liés au caractère républicain et laïc de l’État. La direction proscrit notamment toute « démonstration ostentatoire » ou « manifestation publique » d’appartenance politique, religieuse, ethnique, communautaire ou régionale dans les espaces professionnels et de travail du CROUS.



Intitulée « Respect du caractère républicain et laïc de l’État dans les espaces de travail », la note invite les agents à respecter les principes de neutralité, d’impartialité et d’égalité dans l’exercice de leurs missions.



Le directeur du CROUS souligne qu’il est « nécessaire de rappeler à l'ensemble des agents du Centre régional des Œuvres universitaires de Saint-Louis (CROUS) que le caractère républicain et laïc de l'État, ainsi que de ses démembrements, est consacré par notre Charte fondamentale ».



Il rappelle également que « l'exercice des missions de service public doit s'inscrire dans le strict respect des principes de neutralité, d'impartialité et d'égalité qui s'attachent au fonctionnement de l'administration ».



Les manifestations d’appartenance proscrites



Dans cette logique, la direction indique qu’« aucune démonstration ostentatoire ou manifestation publique de nos appartenances politiques, religieuses, ethniques, communautaires ou régionales ne saurait avoir sa place dans les espaces professionnels et de travail du CROUS ».



Le directeur dit attacher « du prix au strict respect de ces principes et des dispositions qui en découlent ».



Enfin, il compte sur « la responsabilité, la compréhension et la pleine collaboration de chacun » afin de préserver au sein de l’institution « un environnement professionnel empreint de neutralité, de respect et de cohésion ».