Coopération bilatérale : Le président Amadou Mame Diop plaide pour le renforcement des liens entre le Sénégal et l’Iran

Le président de l’Assemblée nationale du Sénégal, Amadou Mame Diop a plaidé pour le renforcement des liens entre l'Iran et le Sénégal, il a tenu ces propos à Téhéran où il a été invité à assister à la cérémonie d’investiture du nouveau Président iranien SEM Mazoud Pezeshkian le mardi 30 juillet.



Amadou Mame Diop a salué « l'excellence des relations bilatérales entre le Sénégal et l'Iran adossée sur le partage de valeurs communes dont la défense des idéaux de paix, de justice et de solidarité, notamment au sein de la Oumah islamique tout en magnifiant la position constante et déterminante de la République islamique d’Iran dans la défense de la cause palestinienne », lit-on dans un communiqué.



Selon le document, le Président de l’AN a rappelé « l’attachement du Sénégal à cette cause qu’elle défend régulièrement, notamment à travers la présidence du Comité pour l’exercice des droits inaliénables du peuple palestinien depuis 1975 ».



Amadou Mame Diop, qui a invité son homologue iranien à effectuer une visite au Sénégal, a également souhaité la redynamisation du groupe d’amitié Sénégal-Iran qui, selon lui, constitue « un des multiples leviers dont disposent les deux Parlements pour renforcer leur coopération et coordonner leurs actions », note le document.