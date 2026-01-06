Coopération parlementaire : El Malick Ndiaye en visite officielle de deux jours à Nouakchott

À la suite de la visite de son homologue en juin 2024, le Président de l’Assemblée nationale, El Malick Ndiaye, effectue une visite officielle de deux jours à Nouakchott, en République islamique de Mauritanie, à l’invitation de Mohamed Bemba Meguett, Président de l’Assemblée nationale mauritanienne.



Selon un communiqué de l’Assemblée nationale du Sénégal, cette visite s’inscrit dans le cadre du renforcement des relations de coopération parlementaire entre la République du Sénégal et la République islamique de Mauritanie, deux nations unies par des liens historiques d’amitié, de fraternité et de bon voisinage.



Au cours de son séjour, le Président El Malick Ndiaye aura plusieurs séances de travail avec les autorités parlementaires mauritaniennes, portant notamment sur l’échange d’expériences, la diplomatie parlementaire, le dialogue entre les peuples et la consolidation de la paix.



La visite a été également marquée par la signature d’un protocole de coopération parlementaire, destiné à institutionnaliser et à dynamiser les échanges entre les deux institutions.



À travers ce déplacement, les autorités parlementaires sénégalaises et mauritaniennes réaffirment leur volonté commune de consolider un partenariat stratégique, au service de l’intégration et de la stabilité sous-régionales.