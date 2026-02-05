Incident à la DAF : suspension provisoire de la production des cartes d’identité

La cyberattaque visant la Direction de l’Automatisation des Fichiers (DAF), revendiquée par un groupe se faisant appeler « The Green Blood Group » (le Groupe sanguin vert), a entraîné des perturbations dans la production des cartes nationales d’identité.



Dans un communiqué publié ce 5 février, le Directeur de l’Automatisation des Fichiers informe l’opinion publique qu’à la « suite d'un incident constaté dans le système de la Direction de l'Automatisation des Fichiers (DAF), le service de production des cartes nationales d'identité est momentanément suspendu ».



Cependant, Ibrahima Dieng précise que toutes les dispositions sont prises par les services techniques compétents pour rétablir la situation, dans les meilleurs délais.



Par ailleurs, il rassure les populations et usagers quant à « l'intégrité de leurs données personnelles, lesquelles demeurent intactes ».



Le Directeur de la DAF annonce également l’ouverture d’une enquête.



Pour rappel, le quotidien Libération avait révélé dans son édition du mercredi 5 février 2026 que la DAF serait la cible d’une cyberattaque depuis au moins cinq jours. Les auteurs présumés, se réclamant de « The Green Blood Group », affirment être en possession de 139 térabits de données appartenant à la DAF.