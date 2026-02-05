Touba : un individu interpellé pour des faits présumés de pédophilie après la plainte d’un talibé

Le Commissariat spécial de Touba a procédé, le 3 février 2026, à l’interpellation d’un individu pour pédophilie. Cette arrestation fait suite à une plainte déposée par le père de la victime.



Selon la Police nationale, le plaignant a déclaré lors de son audition que le mis en cause l'avait initialement informé du vol présumé de la somme de quarante-cinq mille (45 000) FCFA par son fils. Le suspect avait même suggéré au père de porter plainte contre l'enfant, le temps pour lui de le localiser dans la ville.



Cependant, une fois conduit dans les services de police et interrogé, l’enfant a livré une version tout autre. Il a déclaré que le mis en cause lui imposait des attouchements sexuels depuis son arrivée au « Daara ». Lors de leur dernier contact, l'homme lui aurait promis la somme de cinq mille (5000) FCFA en échange d'actes sexuels. N'ayant reçu que mille (1000) FCFA après l'acte, l'enfant aurait profité de l'inattention du suspect pour lui soustraire les 45000 FCFA.



Interrogé sommairement, le mis en cause a partiellement reconnu les faits, admettant avoir « joué » à plusieurs reprises avec le garçon, tout en niant toute pénétration. Une réquisition a immédiatement été adressée à l’hôpital Matlaboul Fawzaïni de Touba. Le certificat médical délivré conclut à la présence : « d'ecchymoses de la marge anale compatibles avec une possible pénétration ».



Entendue en présence de son père, la victime, élève coranique, a précisé que le 27 janvier 2026, le suspect l'avait attiré dans sa chambre sous prétexte de lui remettre l'argent nécessaire à l'achat d'un pantalon. Une fois sur les lieux, l'individu l'aurait contraint physiquement et serait parvenu à le pénétrer malgré sa résistance, renseigne la Police.



L'enfant a également révélé que son propre frère, ainsi qu'un autre ancien élève (responsable des talibés à l'époque), auraient également été victimes des agissements de cet homme. Ces derniers ne fréquentent malheureusement plus l'établissement aujourd'hui.