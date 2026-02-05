Chemin de fer : Le Président Diomaye donne une nouvelle impulsion à l'axe Dakar–Tambacounda

Dans le cadre de sa tournée économique, le Chef de l’État s’est rendu sur le chantier de la gare ferroviaire de Tambacounda. D'après la présidence, ce projet repose sur la construction d'une ligne à écartement standard reliant Dakar à Tambacounda. Longue de 464 kilomètres, cette infrastructure nécessite un investissement prévisionnel colossal de 1 500 milliards de francs CFA. Ce tronçon constitue la première pierre d'un réseau national ambitieux qui, à terme, devrait compter près de 2 000 kilomètres de voies modernes.



En attendant la livraison de cette nouvelle ligne, l’État a engagé une vaste opération de réhabilitation du réseau existant pour assurer la continuité du trafic. Les résultats techniques communiqués par la Présidence montrent des « avancées concrètes : 37 km de voies reconstruits, 10 000 traverses remplacées, 400 000 attaches remises en voie, 70 000 tonnes de ballast mises en œuvre, 126 passages à niveau mis en conformité, ainsi que la réhabilitation d’ouvrages hydrauliques et métalliques », note la présidence



Sur le plan financier, cette phase de transition a déjà mobilisé 27 milliards de francs CFA, auxquels s'ajouteront 19,2 milliards pour parachever les travaux hydrauliques et métalliques. Au-delà de l'aspect technique, le Chef de l'État a réaffirmé sa volonté de transformer ces chantiers en levier d'opportunités.