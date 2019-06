Copa America : Sanchez qualifie le Chili

Déjà buteur lors du premier match contre le Japon (4-0), Alexis Sanchez a récidivé la nuit dernière. Grâce à son but inscrit à la 51e minute, l'ailier a offert la victoire au Chili face à l'Equateur (2-1) lors de la 2e journée de la Copa America. Le Red Devil, plus à l'aise en sélection, permet au double tenant du titre de prendre seul la tête du Groupe C et de se qualifier pour les quarts de finale de la compétition. La première place de la poule se jouera contre l'Uruguay dans la nuit de lundi à mardi (1h).