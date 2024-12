Corée du Sud: le Parlement destitue le président Yoon Suk-yeol

Un total de 204 députés ont voté en faveur de la motion et 85 contre. Trois élus se sont abstenus et huit bulletins ont été déclarés nuls, selon le résultat annoncé par le président de la chambre.



Des dizaines de milliers de manifestants massés à l'extérieur de l'Assemblée nationale en attendant le vote ont explosé de joie à l'annonce du résultat. Près de 80% des sud-coréens réclamaient la destitution du président Yoon après sa tentative de coup de force militaire raté le 3 décembre. La crise politique est toute fois loin d'être terminée, rapporte notre correspondant à Séoul, Célio Fioretti.



Yoon Suk-yeol est désormais suspendu, en attendant que la Cour constitutionnelle valide ou non sa destitution. Elle dispose pour cela de 180 jours. L'intérim sera assuré par le Premier ministre Han Duck-soo. « J'ai le cœur lourd. Je vais mobiliser toutes mes forces (...) pour assurer une gouvernance stable », a-t-il déclaré aux journalistes. Si la Cour confirme la destitution, Yoon Suk-yeol deviendra le deuxième président de l'histoire de la Corée du Sud à subir ce sort, après Park Geun-hye en 2017.