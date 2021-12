Corniche Ouest Dakar: un pêcheur couchait avec les mendiantes et les malades mentales

A. Ndiaye, alias « Thioumboukh » est un prédateur sexuel « très dangereux ». Pêcheur de son état, il fréquentait habituellement la corniche où il couchait avec tout ce qui bouge. Selon les révélations de « Rewmi Quotidien », il n’épargnait pas les déficientes mentales et les mendiantes.



Il y'a quelques mois de cela, il avait été interrogé par les éléments du commissariat du Point E, après le meurtre d’une déficiente mentale de 14 ans, avec qui il a eu à entretenir plusieurs rapports sexuels. Cette dernière, connue sous le nom de N. Gakou, avait été victime de viols répétés, et à chaque fois, elle pointait du doigt « Thioumboukh ».



Selon les informations rassemblées pendant l’enquête, les mendiantes qui sillonnent la corniche, aux alentours de KFC, ont unanimement révélé aux policiers que le jeune homme était souvent accompagné de la déficiente mentale au crâne rasé.



Mais un beau jour, cette dernière a été poignardée à hauteur du ministère de la Santé. C’est finalement au service de réanimation de l’hôpital général de Grand-Yoff qu’elle est décédée. Un meurtre qui n’a jusque-là, pas été élucidé. Arrêté et interrogé dans le cadre de cette affaire, le mis en cause avait avoué avoir entretenu plusieurs rapports avec la défunte qui passait parfois la nuit avec lui sur la corniche. Seulement, il avait tenu à préciser qu’il n’était mêlé ni de près ni de loin à l’agression mortelle de la déficiente mentale. « Je n’ai aucun lien avec cette agression mortelle », avait-il dit aux hommes du commissaire Thiam.



Relâché pour défaut de preuve, il a été interpellé dernièrement et envoyé en prison, pour incitation à la débauche et détournement de mineure. En effet, il a été piégé par une mendiante qui a été sauvée par des policiers qui étaient en faction sur la corniche. Ce jour-là, vers les coups de 13 h, il avait brandi un billet de 5000 CFA à une jeune mendiante, pour des rapports sexuels. Mais alors qu’il s’y attendait le moins, cette dernière avait arraché le billet avant de courir vers les policiers pour le dénoncer. Selon la fille, le jeune homme avait l’habitude de les harceler en leur proposant de l’argent, pour descendre dans les grottes situées près de la mer.



Elle n’était d’ailleurs pas sa seule victime. Beaucoup de filles sont, en effet, tombées entre les mains du « pervers » qui ne s’en cachait même plus.