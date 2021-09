Corniche Ouest: deux vigiles emportent les 29.300.000F CFA d’un couple américain

Le Groupe d’Interpellation et de Recherches (GIR) de la Division des Investigations (DIC) a intercepté deux vigiles qui ont cambriolé et emporté 29,3 millions de F CFA dans une résidence de la Corniche Ouest. Identifiés respectivement sous les noms de Nestank Mendy et de Aliou Sémou Ngom, les mises en cause ont été déférés au parquet pour association de malfaiteurs, vol avec effraction commis la nuit en réunion



Les faits se sont déroulés il y a quelques jours dans l’appartement d’un couple américain, situé au 4e étage d’un immeuble de la corniche Ouest. S’étant rassurés de l’absence du couple, les deux vigiles ont emporté une rondelette somme de 29.300.000 FCFA, un ordinateur Mac, une console portable et deux téléphones portables, rapporte le journal « Libérateur ».



Interrogés par le GIR, les deux vigiles ont nié les faits. Malheureusement pour eux, la vidéo de surveillance a tout enregistré. On aperçoit dans le film de la vidéo, Mendy, l’un des accusés, qui entre dans l’appartement des victimes vers 2h pour en ressortir à 5h du matin. Sur les images, on peut facilement identifier Mendy qui tenait en main le Iphone 12 pro max du sieur O.Baily



La vidéo montre également l’absence Aliou de son poste au moment où Mendy se dirigeait vers le comportement. Les deux préposés gardiens du compartiment se sont échangés quelques mots avant que Mendy ne s’introduise dans l’appartement cambriolé.