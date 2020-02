Coronavirus : 2 nouveaux cas en France, l'épidémie s'accélère

L'épidémie de coronavirus progresse dans le monde. Au total, plus d'une trentaine de pays sont désormais concernés par le Covid-19. Dernier bilan : 80 489 cas confirmés dans le monde entier et 2 751 morts sont comptabilisés, dont 2 715 en Chine et 36 hors de la Chine. L'épidémie de coronavirus pourrait donc devenir une pandémie (épidémie étendue à toute la population d'un continent, voire au monde entier), a annoncé le directeur général de l'OMS, estimant l'augmentation "soudaine" du nombre de cas "très préoccupante". Tous les pays - et particulièrement en Europe ces dernières heures- s'activent à la mise en place de mesures visant à éviter l'épidémie sur leur territoire. Le point en France et dans le reste du monde.



Dernières infos :

Mercredi 26 février, la Chine annonce que le bilan de décès dus au coronavirus est au plus bas depuis trois semaines et ce, malgré les 52 morts confirmés dans le pays ces dernières 24 heures.

En France, deux nouveaux cas ont été confirmés : il s'agit d'une jeune femme chinoise, actuellement hospitalisée à Paris, et d'un Français ayant séjourné en Lombardie (Italie), quant à lui hospitalisé en Auvergne-Rhône-Alpes. Par ailleurs, des clients d'un hôtel Ibis de Baune en Côte-d'Or sont confinés dans leur chambre suite au décès d'un client originaire de Hong Kong au Sud-Est de la Chine. Il s'agit pour le moment d'une simple mesure de précaution car on ignore la cause de sa mort.



Le pays d'Europe le plus touché est l'Italie avec 229 cas de contamination et 11 morts enregistrés en seulement quelques jours. Dans ce contexte, les Français sont invités à reporter leur voyage en Italie

La France s'apprête à accueillir plus de 3 000 supporters pour un match de la Ligue de Champions, ce mercredi à Lyon. Une venue qui dérange alors que l'épidémie de coronavirus explose en Italie.

Premier cas de contamination pour l'armée américaine en Corée du Sud : un soldat américain a été testé positif au coronavirus et a immédiatement placé en quarantaine en dehors de la base militaire. Rappelons que la Corée du Sud est l'un des pays le plus touché par l'épidémie de coronavirus avec près de 1000 malades et 11 morts.



Des lycéens de Courbevoie sont testés au coronavirus après un voyage en Italie.

La Suisse a annoncé son premier cas de coronavirus.



Deux premiers cas de coronavirus ont été confirmés mardi 25 février en Autriche.

La Croatie a annoncé son premier cas de coronavirus mardi 25 février.



Les contrôleurs français de la SNCF travaillant sur la ligne TGV Paris-Milan ne vont plus jusqu'en Italie depuis le 25 février, selon les informations de RTL.



Des centaines de touristes sont confinés à Tenerife, île des Canaries, en attendant les résultats d'analyses d'un Italien qui pourrait être porteur du coronavirus.



En Italie, 283 cas de coronavirus ont été confirmés ainsi que 7 morts. Les supermarchés sont dévalisés dans plusieurs villes italiennes mises en quarantaine. De nombreuses pharmacies sont en rupture de stock en masques et gels hydro-alcooliques.



Dans le Morbihan, un voyage scolaire de lycéens en Italie a été annulé à cause de l'épidémie de coronavirus.



Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l'OMS, a déclaré lundi 24 février lors d'une conférence de presse à Genève, qu'il fallait se préparer à une "pandémie".



Des cas suspects sont en cours de confirmation en Corse, dans l'Indre et à Bourges.

Le tournage du prochain film James Bond en Italie a été interrompu.



Nom du virus : Covid-19

Le directeur général de l'OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus a annoncé mardi 11 février que le nom du coronavirus chinois serait désormais "Covid-19" au lieu de "2019-nCov" pour être "plus facile à prononcer". "Co" signifie "corona", "vi" pour "virus" et que "D" pour " disease" (maladie en anglais).



Le chiffre 19 indique l'année de son apparition : 2019. "Nous avons dû trouver un nom qui ne faisait pas référence à un lieu géographique, à un animal, à un individu ou à un groupe de personnes" a ajouté le directeur général, pour éviter toute stigmatisation de la maladie.



La France met en place de nouvelles mesures, notamment pour les enfants.



Coronavirus en France : morts, nouvelles mesures de précaution et recommandations

En France, 12 personnes ont été contaminées par le coronavirus depuis le début de l'année, une est décédée (un homme de 81 ans originaire de la province de Hubei, épicentre du virus, qui était hospitalisé en réanimation à Paris depuis le 28 janvier) et les 11 autres ont été guéries. Le 24 février, un habitant de Mézières-en-Brenne (Indre), présentant des symptômes du coronavirus, a été envoyé au centre hospitalier de Tours, en attendant de savoir s'il est ou non contaminé, a rapporté France Bleu. A Monaco, deux femmes étaient hospitalisées pour les mêmes raisons mais leurs résultats d'analyse ont été négatifs. A Bourges, une personne est aussi suspectée d'être contaminée par le coronavirus. Enfin, en Corse, l'Agence régionale de santé a confirmé un cas possible, actuellement hospitalisé à Ajaccio. Le ministre de la Santé, Olivier Véran a annoncé que la France se préparait à l'arrivée de l'épidémie.



Les nouvelles mesures mises en place par le gouvernement sont :



Augmentation des capacités de diagnostic biologique, qui étaient alors de 400 tests par jour. Dès la semaine du 24 février, plusieurs milliers de tests pourront être réalisés quotidiennement pour répondre au besoin.



Mise à disposition d'un guide questions-réponses à destination de tous les professionnels de santé.

Commande de plusieurs millions de masques FFP2 pour les professionnels de santé.



70 établissements de santé vont pouvoir accueillir les malades du coronavirus contre 38 jusqu'ici.

Les recommandations pour les personnes revenant de Chine (Chine continentale, Hong Kong, Macao), de Singapour, de Corée du Sud, ou des régions de Lombardie et de Vénétie en Italie :

Dans les 14 jours suivant le retour :



Surveillez votre température 2 fois par jour ;

Surveillez l'apparition de symptômes d'infection respiratoire (toux, difficultés à respirer…) ;

Portez un masque chirurgical lorsque vous êtes en face d'une autre personne et lorsque vous devez sortir ;

Lavez-vous les mains régulièrement ou utilisez une solution hydro-alcoolique ;

Évitez tout contact avec les personnes fragiles (femmes enceintes, malades chroniques, personnes âgées…) ;

Évitez de fréquenter des lieux où se trouvent des personnes fragiles (hôpitaux, maternités, structures d'hébergement pour personnes âgées…) ;

Évitez toute sortie non indispensable (grands rassemblements, restaurants, cinéma…).

Travailleurs/étudiants : dans la mesure du possible, privilégiez le télétravail et évitez les contacts proches (réunions, ascenseurs, cantine...) ;

Les enfants, collégiens, lycéens ne doivent pas être envoyés à la crèche, à l'école, au collège ou au lycée, compte tenu de la difficulté à porter un masque toute la journée.