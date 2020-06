Coronavirus : 29.209 personnes sont décédées en France, dont 54 morts de plus en 24 heures dans les hôpitaux...

La justice ordonne la réouverture d’écoles en Guadeloupe



La justice a ordonné le 5 juin la réouverture d’écoles maternelles et primaires dans la ville de Saint-Claude (commune de la Basse-Terre) en Guadeloupe, a-t-on appris lundi de sources concordantes. La décision en référé, prise après la saisine du tribunal administratif par un parent d’élève, a été rendue dans un contexte tendu entre certaines municipalités de l’archipel, le préfet et le recteur alors que la majorité des écoles de Guadeloupe n’ont pas rouvert à la suite du déconfinement.



Cette décision de justice intervient alors qu’un bras de fer s’est engagé entre le préfet, le recteur et les municipalités de Guadeloupe qui, en grande majorité, avaient décidé le 4 mai, en conférence territoriale de l’action publique, de ne pas rouvrir les établissements scolaires avant septembre, au motif que « les conditions n’étaient pas réunies pour une rentrée dès le 11 mai ». De leur côté, le recteur et le préfet avaient, le 2 juin, envoyé un courrier « à tous les maires de Guadeloupe, qui ont décidé de ne pas ouvrir leur écoles », les mettant « en demeure » de définir pour le 6 juin les modalités d’accueil dans les écoles maternelles et élémentaires. Plusieurs maires maintenaient encore leur position exprimée dans les médias locaux, en fin de semaine.



Les Etats-Unis officiellement en récession, Wall Street plus optimiste que jamais

Deux salles, deux ambiances. Alors que les Etats-Unis sont officiellement rentrés en récession en février, selon l'annonce d'un comité faisant référence, lundi, Wall Street a continué son rallye, le Nasdaq retrouvant ses niveaux d'avant la crise du coronavirus, et les indices Dow Jones et S & P 500 n'en étant pas très loin. Reste à voir si l'espoir d'une reprise économique aussi rapide que la chute continuera une fois que la fin des aides publiques révélera le véritable impact du confinement sur les PME.



450 décès en 24h aux Etats-Unis, un plus bas en deux mois

Le nouveau coronavirus a fait 450 décès supplémentaires en 24 heures aux Etats-Unis, selon le comptage de l'université Johns Hopkins, un bilan journalier au plus bas depuis environ deux mois. Il faudra toutefois attendre pour savoir si les chiffres de lundi se confirment sur la durée, car les données de l'université, actualisées en continu, ont tendance à mécaniquement baisser en sortie de week-end en fonction des remontées transmises par les autorités sanitaires locales.



Le nombre total de morts liées au Covid-19 dans le pays est de 110.900, et plus de 1.955.000 cas ont par ailleurs été recensés, d'après les chiffres de l'université. Quelque 506.000 personnes sont déclarées guéries.



Trump va reprendre ses meetings « MAGA » d’ici deux semaines

Le président américain Donald Trump envisage de reprendre d’ici deux semaines ses meetings de campagne interrompus par l’épidémie de coronavirus. Si le principe est acquis, le lieu de ces rassemblements et les conditions, en particulier sanitaires, dans lesquelles ils seront organisés n’ont pas encore été arrêtés, a-t-on appris lundi auprès de son équipe de campagne, confirmant des informations de Politico. Selon le magazine, le président et son équipe sont convaincus que les immenses manifestations contre le racisme qui ont eu lieu ces derniers jours à travers les Etats-Unis rendront moins audibles les critiques de ses adversaires sur une reprise que certains jugent prématurée.



Le président mexicain « va bien » après la contamination d’un proche



Le président mexicain Andres Manuel Lopez Obrador a assuré lundi être en bonne santé et indiqué qu’il ne ferait pas le test du Covid-19 tant qu’il n’aurait pas de symptômes, après la contamination d’un haut-fonctionnaire qu’il côtoie régulièrement.



« Je ne me fais pas tester parce que je n’ai pas les symptômes. Heureusement, je vais bien et je prends soin de moi », a déclaré le président, âgé de 66 ans, lors de sa conférence de presse quotidienne, à laquelle assiste régulièrement Zoé Robledo, le directeur de l’Institut mexicain de sécurité sociale (IMSS), dont la contamination au Covid-19 a été confirmée. Robledo a annoncé dimanche sur Twitter qu’il avait été testé positif au Covid-19 et qu’il s’était placé en quarantaine.



Les Etats-Unis officiellement en récession



La plus longue expansion économique de l’histoire des Etats-Unis a brutalement pris fin en février. Et la première économie du monde est alors entrée en récession, conséquence de la pandémie de Covid-19, a annoncé lundi un comité faisant référence.



« Le pic de l’activité économique mensuelle s’est produit dans l’économie américaine en février 2020 », estime le Comité de datation des cycles économiques du Bureau national de recherche économique. « Cet apogée marque la fin de l’expansion qui a commencé en juin 2009 et le début d’une récession », ajoute-t-il. La croissance aura ainsi duré 128 mois, soit près de 11 ans.



La ville de New York, des semaines durant à l’épicentre de l’épidémie de coronavirus, a officiellement entamé son déconfinement ce lundi, confortant une réouverture en marche dans de nombreux pays.



Cent jours exactement après la confirmation du premier cas dans la capitale économique américaine, « voici le jour où New York commence à rouvrir et je suis si heureux de voir que ce jour soit enfin arrivé », a déclaré le gouverneur de New York Andrew Cuomo lors d’un point presse.



Le Canada va permettre la réunion de familles séparées

Le gouvernement canadien a annoncé un assouplissement des fermetures temporaires des frontières afin de permettre aux ressortissants étrangers de rejoindre leur famille vivant au Canada.



« C’est une période incroyablement difficile pour être éloigné d’un époux, d’un enfant, d’une maman ou d’un papa » a estimé le Premier ministre canadien Justin Trudeau, lors de son point presse quotidien.



Bars, cafés et restaurants doivent rouvrir, les terrasses seules ne sont pas rentables dénonce le secteur

Cafés, bars et restaurants d’Ile-de-France et des autres zones « oranges » doivent « rouvrir rapidement » car leur exploitation, « limitée aux seules terrasses », n’est « pas rentable » affirme l’Umih, principal syndicat du secteur, qui veut aussi voir assoupli le protocole sanitaire sur tout le territoire.



« Trop de chefs d’entreprises indiquent ne pouvoir rouvrir leurs restaurants car la limite des terrasses n’est pas rentable pour leur activité », affirme l'Union des métiers et des industries de l’hôtellerie (Umih) dans un communiqué.



Selon l’OMS la situation « s’aggrave » dans le monde

29.209 personnes sont décédées en France, dont 54 morts de plus en 24 heures dans les hôpitaux

La France a enregistré 54 décès liés au Covid-19 dans les hôpitaux ces dernières 24 heures, portant à 29.209 le nombre total de morts dans le pays depuis le début de l'épidémie, selon un bilan communiqué ce lundi par la Direction générale de la Santé (DGS).



Par ailleurs, le nombre de cas graves du Covid-19, nécessitant une hospitalisation en réanimation, continue sa décrue lente mais régulière: il est descendu lundi à 1.024 personnes, soit 29 de moins par rapport à dimanche.



Face à la quarantaine britannique, les voyageurs parfois résignés, souvent remontés



« Bonne idée » ou mesure « ubuesque » ? A l’aéroport d’Heathrow ou à la gare de Saint-Pancras, les voyageurs concernés par la quarantaine instaurée lundi au Royaume-Uni se montrent parfois compréhensifs, souvent remontés, quant à cette mesure appliquée face au nouveau coronavirus.



Dans un terminal 2 presque fantôme, loin de son agitation habituelle, les premiers voyageurs concernés par ces mesures sont arrivés lundi matin à l’aéroport d’Heathrow, depuis Toronto, Atlanta, Helsinki, Miami ou encore Rome.