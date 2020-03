Coronavirus- Après les mesures de confinement, le Dr Khoudia Sow invite Macky Sall à mettre en place un dispositif d’accompagnement

Le Docteur Khoudia Sow, médecin anthropologue, a salué les mesures de confinement et d’isolement prises par le chef de l’Etat pour contenir la propagation du coronavirus qui est à 22 cas confirmés jusqu’ici au Sénégal. Selon elle, l’Etat ne doit pas s’arrêter là, car, ces mesures entraînent un impact économique et psychologique. Elle a invité le président Macky Sall à mettre en place un dispositif d’accompagnement sur fond de solidarité humanitaire.



D’entrée, Dr Khoudieu Sow précise que les mesures prises par le chef de l’Etat « sont tout à fait appropriées. Car, c'est des mesures qui répondent aux normes internationales qui sont édictées par le règlement sanitaire international et par l’Oms (organisation mondiale de la santé) ».



L'invitée de l’émission "Objection" sur Sud Fm de ce dimanche 15 mars est d’avis que le chef de l’Etat a pris la mesure d’écouter ses conseillers. « Nous avons au Sénégal le Comité national des épidémies qui est composé de différentes spécialistes dans la matière, qui ont donné des conseils au chef de l’Etat et qui les a appliqués sur la base de ses recommandations », a-t-elle expliqué.



Poursuivant, elle a ajouté que ces mesures une fois qu’elles sont édictées, l’importance c'est de voir comment elles vont être appliquées. « Parce que chacune de ces mesures est en rapport avec un secteur spécifique et va entraîner aussi d’autres types de conséquences », a-t-elle souligné.



Avant d’attirer l’attention sur les conséquences de ces confinements et d’isolements. « Quand on prend des mesures de confinement pour des personnes qui sont en surveillance communautaire, il est important de mettre en place des mesures d’accompagnement ne se reste que des repas, ou un accompagnement psychologique », a-t-elle proposé.