Coronavirus: Dr Abdoulaye Bousso explique la recrudescence des cas importés à l'AIBD

Le Directeur général du Centre des opérations d'urgence sanitaire (Cous), Dr Abdoulaye Bousso a expliqué la recrudescence des cas importés de covid19 à l'Aéroport international Blaise Diagne, appelant au respect des gestes barrières, dans une interview avec L'Observateur.



"On voit qu'il y a une recrudescence de la maladie en Europe et dans d'autres pays. Au niveau de l'Aéroport, nous avons attiré l'attention et nous avons beaucoup travaillé pour que l'on mette en place des procédures à l'entrée du pays. Notre exigence était que toute personne ayant d'embarquer dans un avion, puisse avoir un test négatif", a dit Dr Bousso.



Mais malheureusement, le constat montre que beaucoup de personnes arrivaient à l'aéroport sans avoir fait de test. Donc, selon Dr Bousso, le test échouait à l'aéroport, et c'est ce qui a entraîné la hausse des cas importés ces derniers temps.



"Mais nous allons encore attirer l'attention des autorités, il y a une circulaire du ministère des Transport aériens qui a été signée et qui va donner plus de contraintes aux compagnies quant à l'embarquement vers le Sénégal de personnes n'ayant pas de test covid19 négatif", a-t-il souligné.



Malgré cette augmentation, le Dr Bousso estime que la situation reste très stable. "Au vu des chiffres que nous avons la situation reste très stable. Le Magal de Touba n'a pas influencé le nombre de cas", a-t-il soutenu.