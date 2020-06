Coronavirus : « Je ne peux pas dire combien de personnes j’ai rencontrées depuis 2 semaines » (Oumar Sarr)

Testé positif au coronavirus, Oumar Sarr, leader de la coalition "And Suqqali Sopi", n'est pas à mesure de dire combien de personnes il a rencontré depuis deux semaines. Il s'est confié à L'Observateur depuis son lit d'hôpital.



A la question de savoir si ses contacts ont été identifiés et mis en quarantaine, il répond: " Ils ne font plus de quarantaine. Ils ne m'ont même pas demandé qui j'ai rencontré. Parce-que moi même je ne sais pas exactement quand est-ce que j'ai été infecté. Donc, je ne peux pas dire combien de personnes j'ai rencontrées depuis deux semaines. Pour les cas communautaires comme moi, c'est compliqué de remonter la chaîne des contacts ".



Oumar Sarr ne sait pas non plus à quel moment il a chopé le virus. C'est juste après avoir senti une fièvre la nuit, un jour, que son époque a appelé SOS médecin. Ils sont venu le traiter et l'ont conseillé d'appeler le comité de gestion contre le coronavirus. Deux jours après, ils sont venus pour faire le test à toute la famille. Et il n'y au qu'un seul cas positif. C'est lui.