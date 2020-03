Coronavirus - L'UEFA devrait annoncer la semaine prochaine la suspension des Coupes d'Europe et le report de l'Euro à 2021

Ce jeudi après-midi, l'UEFA a officiellement réagi à la pandémie de coronavirus qui menace l'Europe. Le communiqué de la Confédération européenne indique : « L'UEFA a invité des représentations des 55 associations membres, avec les directions de l'Association européenne des clubs et des championnats européens et un représentant de la FIFPro (association des joueurs), pour assister à des réunions par vidéo conférence le mardi 17 mars pour discuter de la réponse du football européen à cet événement. Les débats porteront sur toutes les compétitions nationales et européennes, dont l'Euro 2020. »



Selon nos informations, l'UEFA devrait annoncer au cours de cette réunion la suspension provisoire de la Ligue des champions et de la Ligue Europa et le report de l'Euro en 2021. L'idée est de se donner le temps de pouvoir mener à leur terme les deux coupes européennes sans être bloqué par les dates de l'Euro 2020 (12 juin-12 juillet). Sans compter qu'il manque encore quatre qualifiés pour le Championnat d'Europe des nations, qui doivent jouer des matches de barrages fin mars. Pour reporter l'Euro d'un an, il va falloir négocier avec la FIFA, qui prévoit un Championnat du monde des clubs à l'été 2021.



Les championnats nationaux devraient, eux aussi, être interrompus, même s'ils ne sont pas directement organisés par l'UEFA.



L’Equipe