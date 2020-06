Coronavirus: «La sécurité sanitaire des aliments est l'affaire de tous»

C'est aujourd'hui la 2e Journée internationale de la sécurité sanitaire des aliments. Une journée créée par la FAO et l'OMS pour rappeler l'importance de la salubrité des aliments, pour notre santé et pour l'économie. L'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture estime à 600 millions le nombre de cas de maladies d'origine alimentaire chaque année à travers le monde. En Afrique, 91 millions de cas par an sont recensés, et 137 000 personnes en meurent. Cette journée internationale se déroule dans un contexte particulier cette année, en raison de la pandémie de Covid-19. Une maladie qui se transmet entre les personnes, et non par les aliments, mais qui a des répercussions sur la chaîne de production des aliments et sur leur salubrité. Blaise Ouattara, responsable de sécurité sanitaire et qualité des aliments au bureau régional de la FAO pour l'Afrique, répond aux questions de Magali Lagrange.