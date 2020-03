Coronavirus - Le Conseil National du Laïcat du Sénégal demande aux Chrétiens de sursoir au traditionnel Ngalakh

Suite aux multiples restrictions recommandées par les Evêques et relatives aux célébrations de la Fête de Pâques, le Conseil National du Laicat du Sénégal (CNL) appelle tous les chrétiens et les hommes de bonne volonté de sursoir, cette année, au "traditionnel Ngalakh".



« Une telle mesure exceptionnelle ne se justifie que dans une situation exceptionnelle, vu la place et l'importance que le Ngalakh a fini d'occuper dans le raffermissement des liens de fraternité entre les chrétiens catholiques et les autres composantes de notre nation sénégalaise », peut-on lire dans un communiqué parvenu à PressAfrik.



Toutefois, le CNL rappelle que le Ngalakh n'est pas une prescription de l'Eglise mais le fruit d'une tradition qui s'est installée au fil des années. Aussi, nous n'ignorons pas les nombreuses précautions d'hygiène que requiert la préparation de ce mets; nous n'ignorons pas non plus toute la logistique nécessaire à sa préparation et à sa distribution qui pourrait multiplier les contacts donc les risques (fréquentation des marchés, utilisation des transports, contacts divers.



La même source d’ajouter : « Nous pouvons donc nous abstenir de distribuer du Ngalakh tout en conservant la portée symbolique de solidarité et de charité d'un tel geste. En cette année 2020, une occasion tout aussi inédite nous est proposée par la Caritas du Sénégal à travers sa campagne de collecte pour le fonds d'urgence Sénégal qui a débuté le 07 mars dernier. Le CNL propose et encourage donc toutes les familles et tous les laics à s'inscrire dans cet élan de solidarité ».



Et enfin, le CNL a salué les dispositions prises par les autorités sénégalaises : « En ces moments graves de la marche de notre société, le CNL apprécie à leur juste valeur toutes les dispositions déjà prises par I‘État (les mesures de son Excellence le Président de la République, les différents arrêtés ministériels) et l'encourage à continuer à déployer les moyens nécessaires pour garantir la sécurité sanitaire de ses populations. C'est dans l’Inité et la Discipline que nous vaincrons ».