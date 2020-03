Coronavirus - Les dangereuses déclarations d'une commerçante sénégalaise à Paris sur le point de rentrer à Dakar

Malgré la multiplication des cas de Covid-19 au Sénégal (19 cas confirmés ce vendredi 13 mars, la plupart des Sénégalais) il y a toujours des individus qui pensent que le virus n'est pas au Sénégal. C'est le cas de cette dame, une commerçante sénégalaise qui s'est rendue à Paris pour acheter des marchandises et qui va rentrer sous peu au pays.



Interrogée par la Rfi sur le Coronavirus en Afrique, elle dit n'avoir aucune crainte quant à cette maladie qui fait des ravages dans le monde. Elle envisage le retour à Dakar avec une immense sérénité. « On est au courant du coronavirus, mais ce n’est pas méchant. Ça ne vient pas au Sénégal, ou bien on a soigné les cas. Quand je vais renter au Sénégal, je ne vais pas me mettre à l’isolement. On vient comme on veut, il n’y a pas de problème », a-t-il confié à nos confrères.



Les autorités sont averties...