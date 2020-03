Coronavirus - Les propositions de Birahim Seck en cas de confinement

Au rythme de l'évolution de la pandémie du coronavirus avec 62 cas positifs, le Sénégal court direct vers un confinement total. Birahim Seck, le coordonnateur du Forum civil s’attend à toutes les situations. Ainsi, il formule plusieurs propositions de mesures d'accompagnement en cas de confinement.



Seck pense qu’il faut veiller à la fermeture de tous les lieux publics ou recevant du public et procéder à leur désinfection systématique, assurer et organiser des corridors pour le ravitaillement, tout en évitant des regroupements (surtout pas); Assurer l'étanchéité du confinement par un déploiement conséquent des forces de défense et de sécurité.



Mais aussi, multiplier les lieux de mise en quarantaine (les structures de Diamniadio); consolider ou assurer les solidarités de proximité en partenariat avec les autorités publiques dédiées; systématiser les tests de dépistage en mettant à contribution tous les laboratoires éligibles et des moyens disponibles. Et pour finir, rationaliser les dépenses exécutées dans le cadre de la lutte contre le COVID-19.