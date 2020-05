Coronavirus : Les volontaires cadres anciens dafistes au chevet de la communauté des réfugies à Dakar

Avec leurs divers partenaires dont le HCR, le Programme des Volontaires des Nations Unies, ONU Femmes et l’OFADEC, les volontaires cadres anciens dafistes sont venus au chevet de la communauté des refugies à Dakar, en leur remettant des dons de vivres, afin de les aider à faire face effets de la pandémie coronavirus.



Cette remise de vivres, produits hygiéniques, de masques, de savons, notamment aux familles monoparentales, dirigées par des femmes, a lieu ce jeudi à Dakar, en présence des quelques réfugiés, des partenaires et des volontaires cadres anciens dafistes.



"Cette activité qui nous réunit aujourd'hui s'inscrit dans le cadre de la riposte contre la covid19. C'est le fruit de deux (2) mois de travail d'équipe des cadres dafistes composés de réfugiés des Nations-Uniesb et des collègues réfugiés", a dit le représentant des cadres anciens dafistes, Mikaelou Demba Dia, qui a, par ailleurs les partenaires et les bonnes volontés.



A l'en croire, ce geste va permettre de donner le sourire à 25 ménages, soit plus de 100 personnes. Selon M. Bâ, les réfugiés connaissent l'enfer en raison des situations (difficiles) qu'ils ont vécues. Mais quant ils sont soutenus, encadrés et accompagnés, ils peuvent s'en remettre. Il a tenu à préciser que les masques ont été confectionnés par certains réfugiés, invitant les partenaires à davantage accompagner ces derniers dans d'autres activités.



Prenant la parole, Annie, la représente des réfugiés s'est dite réjouie du geste de générosité qui va atténuer leurs souffrances. "Les mots me manquent parce que touchée par ce geste. Je vous remercie d'avoir pensé à nous pendant cette période de pandémie et prie pour vous afin que vous continuer à poser de bons actes.



Le représentant du Directeur de l’ Office Africain pour le Développement et la Coopération, Ndiogou Diouf, a lui, salué le choix judicieux des volontaires cadres anciens dafistes. Un élan de solidarité qui va sans nul doute soulager une partie des personnes à besoin spécifiques.



A la date du 31 Décembre 2019 le Sénégal a une population de 14.469 réfugiés et 1.804 demandeurs d’asile qui sont répartis dans les régions de Dakar, Matam, Thiès, Saint Louis et Tambacounda. Ils sont constitués majoritairement de mauritaniens mais on note également la présence de Centrafricains, d’Ivoiriens, de Rwandais, de Congolais, etc. Il s’agit de 7.569 femmes et de 6.900 hommes.



Ce qui en fait un des pays qui reçoit le plus de réfugiés en Afrique de l’Ouest. Cette situation est due principalement à sa stabilité politique et cela peut d’ailleurs expliquer la présence du bureau de l’Afrique de l’Ouest du Haut-Commissariat des Nations-Unies pour les Réfugiés à Dakar.



Au Sénégal, les réfugiés vivent en toute quiétude et sans risque de persécution malgré les différents défis d’ordre social, médical, éducatif, administratif, économique, culturel, etc. auxquels ils font face.