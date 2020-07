Coronavirus : Madagascar demande de l'aide à ses partenaires

Le ministère de la santé de Madagascar a envoyé une demande d'aide urgente aux agences partenaires et aux institutions de santé alors que les cas de Covid-19 augmentent.



"Le ministère de la santé a indiqué que l'épidémie de Covid-19 a évolué de manière très critique ces dernières semaines à Madagascar avec des foyers importants dans certaines régions, en particulier dans la capitale, Antananarivo", rapporte le site web d'Actu Orange.



Il a été rapporté que les hôpitaux publics de Madagascar sont à pleine capacité et n'admettent que les cas graves de Covid-19.



Plus d'articles sur le sujet:



Les autorités malgaches imposent de nouvelles mesures de restriction



Coronavirus: quel rôle pour la médecine traditionnelle africaine ?



L'Oms met en garde contre les "remèdes locaux" non testés



L'île compte actuellement environ 7 000 cas de nouveau coronavirus.



Le président Andry Rajoelina a réimposé au début de ce mois un confinement dans la capitale suite à une augmentation du nombre de cas.



En avril, il a lancé un "remède" à base de plantes pour le Covid-19 qui a été largement distribué dans le pays.



Plusieurs lots de Covid-Organics ont également été envoyés dans des dizaines de pays africains.

Cependant, l'efficacité de la boisson a été discréditée par les professionnels de la santé au Nigeria et en République démocratique du Congo, qui ont effectué des analyses cliniques.