Coronavirus - Pape Diouf perd des millions, Daara-J suspend la promotion de son album

La pandémie du coronavirus n’a pas fait qu’arrêter les cours, annuler les rassemblements notamment religieux. Des pertes d’argent, surtout du côté du monde de la culture, ont été enregistrées suite à la décision du chef de l’Etat Macky Sall, d’annuler les manifestations.



Le chanteur Pape Diouf et Ndongo et Faada Freddy de Daara-J, ne pourront pas dire le contraire. Joint par nos confrères du journal « Les Echos », le premier susnommé, par ailleurs leader de la « Génération consciente », ne veut pas parler de perte même s’il avoue avoir dépensé beaucoup d’argent pour un concert qui devait avoir lieu le 4 avril prochain.



« C’est la volonté de Dieu, nos concerts sont annulés de même que les dates que nous avions à l’international. C’est vrai aussi qu’il y avait le Dakar Arena le 4 avril, un événement très important avec une grande envergure, parce que j’attendais 15.000 personnes ; mais ce qui est important aujourd’hui, c’est la santé de la population », dixit Pape Diouf, chanteur Mbalax.



Même son de cloche chez les rappeurs. Ndongo Dji de Daara-J Family qui déclarent : « Nous sommes des êtres humains. Il y a eu une situation qui s’est présentée et on se met à la place de tout humain ».



Sur la promotion de son nouvel Album international « Yamatélé » qu’il partage avec son compère Faada Freddy, prévue durant le mois de mars, Ndongo Dji informe que c’est tombé à l’eau. « Ce mois de mars était exclusivement réservé à la promotion de l’album ». Mais en vain, soutient-il.