Coronavirus - Perturbations commerciales en vue sur l’axe Dakar-beijing

Avec le coronavirus, l’économie de tous les pays qui commercent avec la Chine est lourdement menacée. Le Sénégal n’est pas épargné puisque près de 36 % des activités de commerce et de distribution se font sur l’axe Dakar-Beijing. Les commerçants, inquiets, craignent déjà une pénurie de marchandises. Dans ce contexte d’incertitudes, l’Union nationale des commerçants et industriels du Sénégal (UNACOIS) tire la sonnette d’alarme. « Nous avons noté un manque à gagner chez plusieurs commerçants. Depuis 45 jours, certains d’entre eux n’effectuent plus de voyages vers la Chine où ils avaient l’habitude de s’approvisionner en marchandises. Or, le Senegal est un pays d’importation étant donné que notre production ne peut pas satisfaire la demande locale. Et actuellement, beaucoup de commerçants, notamment les grossistes, croisent les bras au réveil car n’ayant plus de marchandises à écouler. Les stocks sont en phase d’épuisement et il n’y pas de renouvellement car des tonnes de marchandises sont bloquées en Chine à cause de la situation sanitaire qui prévaut dans ce pays », révèle Alla Dieng, secrétaire permanent de l’UNACOIS Yéssal.



A l’en croire, ce sont des produits alimentaires comme le thé, très prisé par les Sénégalais, mais surtout les matériaux de construction et les appareils électroménagers qui sont les plus touchés par cet arrêt des importations en provenance de la Chine.



Vers une flambée des prix …

Toujours selon M Dieng, même si les transactions bancaires ou financières ont été effectuées, il y a plusieurs conteneurs de marchandises qui n’ont toujours pas quitté le territoire chinois à cause de l’épidémie de coronavirus. « C’est pourquoi, on risque d’assister à une rareté de certains produits sur le marché intérieur. Une pénurie qui va déboucher obligatoirement sur une éventuelle flambée des prix de plusieurs produits. Si toutefois la situation ne revient pas à la normale. Donc, il faut qu’une solution soit trouvée sinon les consommateurs seront bientôt affectés », alerte le secrétaire permanent de l’Unacois-Yéssal à l’endroit des autorités du pays.



Pour Ousmane Ndiaye, directeur exécutif de l’UNACOIS Jappo, même s’il est encore trop tôt de parler de risque de pénurie, il y a une grande inquiétude qui est en train de s’installer auprès de la communauté des commerçants et distributeurs du Sénégal. «L’essentiel de ce que nous consommons en termes de nourriture est importé des pays étrangers notamment d’Asie, d’Europe et d’Amérique latine. Il y va également des matériaux de construction et logistique qui viennent de là-bas. Et nous voyons que pour l’essentiel, ces différents pays ont été touchés par la maladie du coronavirus. Ce qui fait que naturellement, l’inquiétude commence à gagner du terrain », fait savoir Ousmane Ndiaye selon qui tout dépendra des dispositions des pays exportateurs touchés par le coronavirus.